Çanakkale'de 1 ilçede daha taşımalı eğitime ara verildi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:35

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:35

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Yenice ilçesinin ardından Ayvacık'ta da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde başlayan kar yağışı sebebiyle buzlanma riskine karşı önlem olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi.