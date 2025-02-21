Çanakkale'de 1 ilçede daha taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'de 1 ilçede daha taşımalı eğitime ara verildi
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:35

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Yenice ilçesinin ardından Ayvacık'ta da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde başlayan kar yağışı sebebiyle buzlanma riskine karşı önlem olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi.


Etiketler: #çanakkale #eğitim #taşımalı eğitim

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