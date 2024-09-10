Çanakkale’de 12 yaşındaki Resul kayboldu: 17. saatte sevindiren haber
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki çocuk çıktığı evine bir daha geri dönmedi. 12 yaşındaki çocuğu bulmak için ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki Resul Guliyef, dün 16.00 sıralarında çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Çocuklarının eve geri dönmediğini gören kederli aile durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Köy girişindeki kameralar incelendiğinde, 12 yaşındaki Resul’ün köyden çıkış yaptığı belirlendi.
17 SAAT SONRA BULUNDU
12 yaşındaki Resul G., 17 saat sonra evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Bozalan köyünde ekipler tarafından bulundu. Resul G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #çanakkale #Çocuk #kayıp
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