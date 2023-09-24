Hatay’da baraj gölünde 2 çocuk kayboldu

Hatay’ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu 2 çocuk, suda kayboldu. Ekiplerin arama çalışmalarını çocukların yakınları üzüntü içerisinde izledi.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:35
Hatay’da baraj gölünde 2 çocuk kayboldu
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Yabancı uyruklu 14 ve 16 yaşındaki 2 çocuk, serinlemek için Altınözü ilçesinde bulunan Yarseli Barajı gölüne girdi.

Bir süre sonra suda zor anlar yaşamaya başlayan 2 kişiyi gören arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine; sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin bataklık olmasından dolayı olay yerine Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı (DEĞAK-10) Sahil Güvenlik Özel Timi sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda 2 kişiye de ulaşılamadı. Çocukların yakınları ise çalışmaları endişe dolu gözlerle izledi. Ekiplerin arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlayacak.


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