Hatay’da baraj gölünde 2 çocuk kayboldu
Hatay’ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu 2 çocuk, suda kayboldu. Ekiplerin arama çalışmalarını çocukların yakınları üzüntü içerisinde izledi.
Yabancı uyruklu 14 ve 16 yaşındaki 2 çocuk, serinlemek için Altınözü ilçesinde bulunan Yarseli Barajı gölüne girdi.
Bir süre sonra suda zor anlar yaşamaya başlayan 2 kişiyi gören arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine; sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin bataklık olmasından dolayı olay yerine Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı (DEĞAK-10) Sahil Güvenlik Özel Timi sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda 2 kişiye de ulaşılamadı. Çocukların yakınları ise çalışmaları endişe dolu gözlerle izledi. Ekiplerin arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlayacak.
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