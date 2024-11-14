Çanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen kara ve deniz operasyonlarında, 23'ü çocuk 49 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botları tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-8" yönlendirildi. Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 29 kaçak göçmeni karaya çıkardı.
Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ise aynı ilçede düzenledikleri operasyonda, 10'u çocuk 20 kaçak göçmen ile bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2 zanlı yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #çanakkale #göçmen #kaçak göçmen
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