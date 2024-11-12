Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Çanakkale’de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 98 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:06

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Kasım tarihleri arasında il genelinde 5 göçmen kaçakçılığı olayı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 98 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 98 kaçak göçmen adli ve idari işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #çanakkale #kaçak göçmen #göçmen kaçakçılığı

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