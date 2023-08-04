Çanakkale’de 55 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 kaçak göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:06
Çanakkale’de 55 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, kent merkezinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen ile 5 kaçak göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Operasyonda 23 can yeleği ile 3 araca el konulurken 18 bin TL para ele geçirildi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

5 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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