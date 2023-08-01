Yunanistan’ın ittiği kaçak göçmenler Çanakkale açıklarında kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki aralarında çocukların da olduğu 41 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 13:15
Yunanistan’ın ittiği kaçak göçmenler Çanakkale açıklarında kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye 'KB-4510' isimli Sahil Güvenlik botu gönderildi. 

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 41 kaçak göçmeni kurtardı. 

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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