Çanakkale’de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan kontrolde 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:47
Çanakkale’de 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Ekipler tarafından araca ve içerisinde bulunan 5 can yeleği ile bin 500 dolara, ilgili karara istinaden el konuldu.

Sahte olduğu değerlendirilen bin 500 Amerikan doları ile alakalı TCK 197 ’parada sahtecilik’ suçundan da tahkikata başlanıldı. Şüphelilerden E.Y. ve M.T. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının akabinde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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