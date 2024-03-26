Çanakkale'de kaçak göçmenleri taşıyan bot batmıştı... Arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan kaçak göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:43
Çanakkale'de kaçak göçmenleri taşıyan bot batmıştı... Arama çalışmaları sürüyor
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Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan kaçak göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 12. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor. Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 8'i çocuk 23 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 kaçak göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.


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