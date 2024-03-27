Çanakkale'de tekne karaya oturdu!

Lapseki ilçesi açıklarında karaya oturan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:02
Çanakkale'de tekne karaya oturdu!
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 19 metre uzunluğundaki tekne, karaya oturdu.

Teknenin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) durumu bildirdi.

İhbarla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yedeklenen tekneyi güvenli şekilde oturduğu yerden kurtardı.


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