Çanakkale'de tekne karaya oturdu!
Lapseki ilçesi açıklarında karaya oturan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 19 metre uzunluğundaki tekne, karaya oturdu.
Teknenin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) durumu bildirdi.
İhbarla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yedeklenen tekneyi güvenli şekilde oturduğu yerden kurtardı.
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