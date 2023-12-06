Çanakkale'de 7 metrelik kuyuya düşen porsuk, kurtarıldı

Çanakkale'de 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 13:56
Çanakkale'de 7 metrelik kuyuya düşen porsuk, kurtarıldı
Abone Ol google-news

Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarında sabah saatlerinde mantar toplamaya çıkanlar, çevredeki kuyudan bir ses geldiğini fark etti. Kuyuya yaklaşan vatandaşlar, içeride bir porsuğun olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen porsuğu kurtardı.


Porsuk çanakkale

En Çok Okunan Haberler