Çanakkale'de 89 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 89 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları tarafından 39’u çocuk, toplam 89 kaçak göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
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