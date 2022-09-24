Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü

24 Eylül 2022 Cumartesi, 19:59

İlyasalan köyünde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Sabri Bayram (73), bahçesindeki otları yaktı. Bir süre sonra alevlerin arasında kalan Bayram, yakınları tarafından yanmış bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.