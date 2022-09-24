Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

AA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 19:59
Çanakkale'de bahçesindeki otları yakarken alevlerin arasında kalan kişi öldü
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İlyasalan köyünde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Sabri Bayram (73), bahçesindeki otları yaktı. Bir süre sonra alevlerin arasında kalan Bayram, yakınları tarafından yanmış bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Sabri Bayram İlyasalan Biga Devlet Hastanesi çanakkale

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