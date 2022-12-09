Çanakkale'de baraj suları çekildi, köy ortaya çıktı
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Bakacak Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalmasının ardından Eşelek köyünün eski yerleşimine ait yapılar yüzeye çıktı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 1990'da temeli atılan ve 1999'da hizmete giren 136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajdaki seviye son günlerde yaşanan kuraklıkla yüzde 10'a kadar düştü.
Tarımsal sulama amaçlı barajın yapımı için boşaltılarak 1997'de Gökçeada'ya taşınan Eşelek'in eski evleri ve binalardan bazıları yüzeyde görünür hale geldi.
Köyde bulunan eski cami, muhtarlık, evler ve mezarlık su üstünde kaldı.
Barajdaki su seviyesi 2016'da 19 milyon metreküpe kadar düşmüş, neredeyse tamamen ortaya çıkan eski köy bölgede yaşayan diğer komşu köylerin sakinleri tarafından ziyaret edilmişti.
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