Çanakkale’de baraj tamamen kurudu!
Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı, topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde baraj tamamen kurudu.
Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı.
Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı. Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi.
Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu.
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