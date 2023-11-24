Dünyanın en büyük buzdağı ana karadan koptu: Çanakkale'den dört kat büyüklüğünde!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:49

Güncelleme: 24.11.2023 - 17:49

Dünyanın en büyük buzdağlarından biri olan A23a, yaklaşık otuz yıl boyunca Antarktika kıyı şeridine bağlı kaldıktan sonra koptu. BBC'nin haberine göre, 1986 yılında Antarktika kıyısından koparak Weddell Denizi'ne oturan A23a buzdağı, geçtiğimiz yıl itibariyle hareket etmeye başladı ve şu anda Antarktika sularının ötesine doğru ilerliyor.

Interesting Engineering haberine göre devasa buzdağı, yaklaşık 4.000 kilometrekarelik bir alanı kaplamakta ve Çanakkale'nin dört katı büyüklüğünde. Buz tabakasının kalınlığı ise 400 metre.

Buzdağının ilk hareketi 2020 yılında gözlendi. Buzdağı önceden Sovyet bir araştırma istasyonunun bulunduğu bölgede yer alıyordu.

British Antarctic Survey uzaktan algılama uzmanı Andrew Fleming, 2020'de bu buzdağının ilk hareketine tanık olduğunu açıkladı. Rapora göre, A23a şu anda rüzgar ve akıntıların etkisiyle Antarktika Yarımadası'nın kuzey ucunu doğru ilerliyor.

A23a, Weddell Denizi'nde çoğu buzulun izlediği yolu takip ederek sonunda Antarktika Sirkumpolar Akıntısı tarafından Güney Atlantik'e gidecek. Ancak bu büyük buzdağının Güney Georgia civarında karaya oturma olasılığı da bulunuyor. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre bu durum Güney Georgia civarında bulunan milyonlarca fok, penguen ve deniz kuşu için büyük tehlike yaratabilir.