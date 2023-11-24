Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 20:28
Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na ait "TCSG-6" ve "KB-111" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu iki lastik botun hareket ettiğini belirledi.

Durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen kıyıya getirildi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


çanakkale Ayvacık göçmen kaçakçılığı göçmen düzensiz göçmen göçmenler kaçak göçmen

İlgili Haberler

Bir haftada 739 kaçak göçmen yakalandı

Bir haftada 739 kaçak göçmen yakalandı
Sakarya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Polisten kaçan araçtan 2’si çocuk 7 kaçak göçmen çıktı

Polisten kaçan araçtan 2’si çocuk 7 kaçak göçmen çıktı

En Çok Okunan Haberler