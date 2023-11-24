Çanakkale'de 101 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 101 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na ait "TCSG-6" ve "KB-111" botlarının ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grup insanın bulunduğu iki lastik botun hareket ettiğini belirledi.
Durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 101 kaçak göçmen kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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