Çanakkale'de botla denize açıldıktan sonra kaybolan kişi aranıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale Ahmetçe köyü altı mevkisinde önceki gün balık tutmak için lastik botla denize açılan ve bir süre sonra kaybolan Osman Boran için Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.
Üçüncü günde çalışmalar 3 bot ve 5 kişilik dalış ekibiyle denizden, bir helikopterle de havadan yürütülüyor. Su altı tarama cihazıyla da dipten arama yapılıyor.
Osman Boran, önceki gün balık tutmak için Ahmetçe altı mevkisinden denize açılmış bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulunmuştu.
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