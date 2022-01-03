Çanakkale’de çevre katliamının ayak sesleri

03 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

TÜMAD Madencilik Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Şahinli köyü mevkisinde Altın-Gümüş Madeni Ocağı Kapasite Artışı Projesi planladı. 4 Ocak saat 10.30’da, projenin ÇED süreci için Şahinli Köyü’nde halkın katılımı toplantısı yapılacak. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, konuya ilişkin açıklamasında, “Binlerce dönümlük bir orman ekosistemini yok edecek, Bayramdere Barajı ve Umurbey Barajı’nı kirletecek, yakınlarındaki tarım alanlarına zarar verecek ve köyleri yaşanmaz hale getirecek böylesi vahşi bir projeye razı gelinemez” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, proje verilerine göre 1 ton cevherde 1.83 gram altın ve 1.85 gram gümüş olduğu; bu durumda elde edilmesi beklenen altın miktarının 13 ton, gümüş miktarının ise 13.32 ton olacağı belirtildi. Açıklamada cevherin 1.200 bin ton kapasiteli Lapseki zenginleştirme tesisinde işleneceği, ancak tesisin her iki projeden elde edilecek cevhere yeterli gelmesinin mümkün olmadığı ve bu durumda yeni ÇED başvurusu yapılması gerektiğinin altı çizildi.