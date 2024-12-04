Son Dakika... İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!

Son dakika haberi... Levent'te AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son Dakika... İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
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DHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:32

Levent'te AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #Levent #AVM #Yangın

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