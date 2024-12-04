Son Dakika... İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
Son dakika haberi... Levent'te AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Levent'te AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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