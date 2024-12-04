Son Dakika... İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 19:32

Güncelleme: 04.12.2024 - 20:08

Levent'te AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.