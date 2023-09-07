Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:31

Güncelleme: 07.09.2023 - 16:59

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Yangın nedeniyle Nusratlı rampalarındaki yöresel ürünlerin satışının yapıldığı tezgahlarda da hasar oluştu.