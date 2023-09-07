Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

İHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 15:31
Çanakkale’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Abone Ol google-news

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı köyü yakınlarındaki Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Yangın nedeniyle Nusratlı rampalarındaki yöresel ürünlerin satışının yapıldığı tezgahlarda da hasar oluştu.


Player Alanı
çanakkale Yangın ormanlık alan Orman

İlgili Haberler

Çeşme Belediyesi Karadağ’a talip oldu: Bize verin Sakız Ormanı yapalım!

Çeşme Belediyesi Karadağ’a talip oldu: Bize verin Sakız Ormanı yapalım!
Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı: Tarkan'dan şampiyonluk kutlamasında tribünde 'Erik Dalı' performansı

Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı: Tarkan'dan şampiyonluk kutlamasında tribünde 'Erik Dalı' performansı
Bir haftada ikinci! Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

Bir haftada ikinci! Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

En Çok Okunan Haberler