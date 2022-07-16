Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüden acı haber geldi. Sürücü Ali Koparan (70) yaşamını yitirdi.

AA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:53
Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kestanelik köyünde tarlasına gitmek için yola çıkan Ali Koparan'ın kullandığı plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan Koparan'ın öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, traktörün altından çıkarılarak Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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