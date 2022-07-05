Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, saat 11.00 sıralarında çıkan yangına müdahale ediyor.

İHA
05 Temmuz 2022 Salı, 13:41
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını!
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü mevkiinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alandan dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Yangına, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 68 personel yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor. 


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