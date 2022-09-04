Çanakkale’de devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tur otobüsünün su kanalına devrilmesiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin ise yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Kocaeli'nden Çanakkale'ye gelen Özgür Ercan idaresindeki 34 KLC 80 plakalı tur otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 54 kişi yaralanırken, yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya hayatını kaybetti. Kazanın ardından İl Jandarma Komutanlığı’nca gözaltına alınan otobüs şoförü Özgür Ercan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ercan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
54 kişinin yaralandığı kazada 45 yaralı taburcu olurken, Gülcan Uzun (61), Erdoğan Çınar (67), Nurcihan Eşlik (69), Ayşe Dinç (66), Serpil Dinç (68), Hayriye Sönmez (64) Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde, Münire Yazıcı (56), Nuran Doğru (70), Dilek Nogay Kanmaz (51) ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor.
Tedavisi devam eden hastaların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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