Feci kaza... Çanakkale'de otomobiller çarpıştı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler dahil 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nusratlı rampaları Yeniçam mevkisinde, 2 Eylül Cuma günü saat 15.30 sıralarında, Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesine giden Ersin Arar'ın kullandığı 35 AKH 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mesut Caner yönetimindeki 34 TY 2711 plakalı otomobil çarpıştı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazada sürücüler Mesut Caner ile Ersin Arar ile araçlarındaki Sibel İnal, Semra İnal ve Armağan Caner yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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