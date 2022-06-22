Çanakkale'de farklı noktalarda çıkan 2 yangın, halkı korkuttu
Çanakkale'de Güneyli köyü yakınlarında makilikte çıkan yangın, yazlık evlere ve buğday tarlalarına yönelince tedirginliğe neden oldu. Yangın evlere ve tarlalara ulaşmadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Güneyli köyündeki Mahmutpaşa Sitesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Yazlık evlere yönelen duman ve alevlerin rüzgarın da etkisiyle yükselmesi, bölge halkına panik yaşattı.
İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada yurttaşlar da alevlerin evlere ulaşmaması için kovalar ve hortumlarla yakındaki ağaçlık, otluk alanları ıslattı. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yazlıkçılar da rahat nefes aldıklarını belirtti.
Öte yandan,
Bayramiç ilçesi Kutluoba köyü Çandır mevkisindeki buğday tarlasında da iddiaya
göre biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıktı. 25 dönümdeki buğdayın kül
olduğu yangın, ormana sıçramadan helikopter ve arazözlerle yapılan müdahaleyle
söndürüldü.
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