Son dakika: Marmaris'teki yangında son durum: Yangın yönünü Okluk'a çevirdi!
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan Marmaris Bördübet mevkiinde başlayan orman yangını Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcı Yağcı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda 21 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
YANGIN YÖNÜNÜ OKLUK KOYU'NA ÇEVİRDİ
Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle Karacasöğüt Okluk Koyu yönünde ilerleyen yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.
14 uçak ve 20 helikopter yanan saha üzerine sık sık sorti yaparak su boşaltıyor.
TAHLİYELER BAŞLADI
Yangın Karacasögüt ve Değirmenyanı Mahallesi istikametinde seyrederken, yol üzerindeki evlerde tahliyeler yapıldı.
Değirmenyanı Ahmediye Sokak üzerinde bulunan 20 evde eşyalar; jandarma, Tarım Orman İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve yerel yönetimlerin katkıları ile tek tek alınarak güvenli bölgeye gönderilmek üzere araçlara bindirildi.
Bölgede 20 konutta oturan 68 vatandaş, 13 büyükbaş, 18 küçükbaş ve 2 araç, araçlara bindirilerek iç kesimlerdeki güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi.
ALEVLER KARAAĞAÇ TEPESİ'NDE YOĞUNLAŞTI
Alevler Bördübet mevki Karaağaç Tepesi bölgesinde yoğunlaştı. Havadan müdahale yoğun duman nedeniyle yarım saatlik kesintiye uğradı. Rüzgarın saatteki hızının 45 kilometreyi bulması kara ekiplerine de zor anlar yaşattı.
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