Süleyman Soylu'dan yangın paylaşımlarına: 'Sosyal medya şeytanları devreye girdi'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına ilişkin "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile yangın bölgesinde bulunan Soylu, geçen sene dünyanın ve Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birinin yaşandığını hatırlattı.

Yangın bölgesinde görev yapan ormancıların ve onlara katkı sağlayan tüm kurumların cansiperane bir çalışma ortaya koyduğunu belirten Soylu, "Bir taraftan tüm ormancılarımız, arazözler, iş makineleri, şu anda yangının sirayet ettiği bütün alanlarda müdahale ediyorlar. En uç noktalara kadar müdahale ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, yangın çıktığı andan itibaren hem Sayın Bakanımıza hem bana çeşitli defalar talimatlarını ileterek meselenin takibinde olmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

AFAD koordinasyonunda şu ana kadar 571 aracın karadan alevlere müdahale ettiğini söyleyen Soylu, daha sonra yangınla ilgili sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı.

'HİSTERİ NÖBETİ' DEDİ

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi. İnsanlar geceden itibaren burada uyumuyorlar ve herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor. Onlarca helikopter, uçaklar ve yerden arazözler bir büyük mücadele ortaya koymaya çalışıyorlar. Bundan ne anlıyorlar, ne keyif alıyorlar bilmiyorum. Bundan keyif alanların akli dengelerinin kayıp olduğu çok net bir şekilde ortadadır. Bir histeri nöbetine tutulmuş durumdalar. Bundan bir an önce kurtulmalarını diliyoruz."

Soylu, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm dezenformasyonlarla ve tüm yalan haberlerle alakalı ciddi bir şekilde tespitlerini yaptığını" ifade etti.