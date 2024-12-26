Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli
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İHA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:29

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Geyikli-Bozcaada hattında yarın Bozcaada’dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.


Etiketler: #Çanakkale Boğazı #çanakkale

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