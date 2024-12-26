Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.
Geyikli-Bozcaada hattında yarın Bozcaada’dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler: #Çanakkale Boğazı #çanakkale
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı