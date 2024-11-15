Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri durduruldu.
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler: #Gökçeada #Bozcaada #feribot seferleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi