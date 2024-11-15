Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri durduruldu.

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 16:11

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.


Etiketler: #Gökçeada #Bozcaada #feribot seferleri

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