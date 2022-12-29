Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 14 kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

DHA
29 Aralık 2022 Perşembe, 15:56
Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından yurtdışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti.

Ekipler, 26 Aralık'ta kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda N.E., Ü.G., A.G., Ş.E. ve B.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Orta Asyalı ve Afrikalı 14 kadını sosyal medyadaki fuhuş ilanları üzerinden kendilerine ulaşanlara pazarladıkları saptandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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