Kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran gruba operasyon
Tekirdağ'da polis ekipleri 2 adrese 'fuhuş' operasyonu düzenledi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçu çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde 2 adreste kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda, A.T.A., H.A. ve H.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.T.A. ve H.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise fuhuş amaçlı kullanılan 6 adet cep telefonu ve birçok cinsel içerikli materyal ele geçirildi.
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