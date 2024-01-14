Manş Denizi'nde mülteci teknesi alabora oldu: 4 ölü

Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:50

Güncelleme: 14.01.2024 - 13:50

Manş Denizi üzerinden Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan Irak ve Suriyeli dört mülteci hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, 14 Ocak Pazar günü gece saatlerinde Fransa'dan yola çıkan ve içinde yaklaşık 70 kişinin olduğu düşünülen küçük bir tekne Fransa karasularındayken alabora oldu.

Calais'in güneyindeki Wimereux'da başlayan arama-kurtarma çalışmalarında onlarca mültecinin denizden çıkarıldığı açıklandı. Sağlık durumu kritik olan bir kişi, Fransa'nın kuzeyindeki Boulogne'da hastaneye kaldırıldı.

Yerel saatle 02.00 sıralarında Fransa'dan yola çıktıktan kısa bir süre sonra alabora olan tekneye ilk yardımı, Fransa kıyılarında devriye gezen bir şilep yaptı. Daha sonra olay yerine giden yaklaşık 50 itfaiyeci ve pek çok polis aracı da yardım çalışmalarına katıldı.

Fransa'nın yerel La Voix du Nord gazetesi, tekneden kurtarılan onlarca kişinin yerel bir toplum merkezine götürüldüğünü aktardı. Yerel saatle 05.00'e kadar devam eden kurtarma çalışmalarına pek çok tekne ve Fransa Donanması'na ait bir helikopter de katıldı.