Çanakkale’de gözaltına alınan HDP’li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çanakkale’de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı eve yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan 'Cafer K.' kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğrafları bulunduğu belirtilen Cemre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Kanalizasyonda hırsızlık şüphelisi aradılar
- İngiliz yıldız ve sevgilisi sahilden kovuldu!
- Feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
- Son Dakika: Rus güçleri, alışveriş merkezini vurdu
- Oyuncu Osman Wöber toprağa verildi
- Madde bağımlısına polis şiddeti
- 'Sabır ve şükür tavsiyesiyle yoksulluğu reva görüyorlar'
- Ünlü oyuncu Osman Wöber'e veda
- Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
- İktidar seçmeniyle karşı karşıya
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa'daki kavga yeniden alevlendi
- 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'
- CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
- Fehmi Koru'ya 'Erdoğan' telefonu
- Hazine'den BDDK kararı ile ilgili açıklama
- Asgari ücret için ‘müjdeli haberi vereceğiz’ dedi
- Reuters duyurdu: Bankalardan 'kredi' kararı
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Saray'dan domuz eti kararı
- 'Adıbelli' cinayetinin arka planı!