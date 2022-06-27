Çanakkale’de gözaltına alınan HDP’li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 22:03

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı eve yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan 'Cafer K.' kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğrafları bulunduğu belirtilen Cemre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.