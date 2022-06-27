Gözaltına alınan HDP’li milletvekilinin oğlu adliyeye sevk edildi
Çanakkale’de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı eve yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle aranan 'Cafer K.' kod adlı PKK Merkez Komite Üyesi Abidin Karakoç ve Bozan Tekin kod adlı PKK İran Sekretaryası ile birlikte kırsal alanda silahlı olarak fotoğrafları bulunduğu belirtilen Cemre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltı olayının ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, “Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı” demişti. Kaya, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca harekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadelerini kullanmıştı.
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