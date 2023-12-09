Çanakkale’de içinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüsü alev alev yandı

Yayınlanma: 09.12.2023 - 16:46

Güncelleme: 09.12.2023 - 17:01

Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale-Lapseki yolu üzerinde meydana geldi. Bursa-Çanakkale seferi yapan Göksel Borçlu idaresindeki 34 ZZ 5483 plakalı içerisinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüs nedeni henüz belli olmayan bir şekilde motor kısmından alev aldı.

Yolcular, alevler otobüsü sarmadan tahliye edildi. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Yangın sonrası yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Yaralı ve can kaybı yaşanmayan olayın ardından polis inceleme başlattı.