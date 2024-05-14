Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu: 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak göçmen operasyonunda, 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet ve otellerde kalan herhangi bir kimlik, belge veya pasaport ibraz edemeyen, başka bir ilde ikamet edip ilçede yaşayan göçmen şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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