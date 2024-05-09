Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli!
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.30, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Diğer hatlarda aksama bulunmuyor.
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