Çanakkale'de 'kar' esareti: Ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu ulaşıma açıldı.
Yenice ilçesinde yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yağışı nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yaptığı kar küreme çalışmalarının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Etiketler: #çanakkale #istanbul kar yağışı #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- SPK'den kritik açıklama
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Anderlecht'ten resmi açıklama geldi!