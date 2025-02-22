Çanakkale'de 'kar' esareti: Ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu ulaşıma açıldı.

Çanakkale'de 'kar' esareti: Ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı
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DHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:17

Yenice ilçesinde yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yağışı nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy’e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yaptığı kar küreme çalışmalarının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

 


Etiketler: #çanakkale #istanbul kar yağışı #kar yağışı

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