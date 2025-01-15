Çanakkale'de kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:20

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:20

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kış etkisini göstermeye başladı. İlçenin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, özellikle Korudağ mevkiinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Karayolları ekipleri, yolları açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu Korudağ istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Karayolları ekipleri müdahalede bulundu. Yollarda küreme ve tuzlama çalışmaları yapılırken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, bölgede trafiğin kontrollü bir şekilde sağlandığını belirtti. Sürücülerin araçlarına zincir takmaları ve kış lastiği kullanmaları gerektiğine dikkat çeken yetkililer, hava koşullarının ilerleyen saatlerde nasıl seyredeceğinin takip edildiğini ifade etti. Kar yağışının, bölge genelinde kış manzaraları oluşturduğu gözlendi.