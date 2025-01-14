Edirne'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Edirne'de kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verildi.

Edirne'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
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ANKA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:15

Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini duyurdu. Kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüler de uyarıldı. 

Öte yandan Valilik tarafından motorsiklet ve motokuryelerin de tedbir amaçlı sokağa çıkması yasaklandı. 


Etiketler: #EDirne #kar yağışı #okullar tatil

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