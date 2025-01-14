Edirne'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 10:15

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:37

Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini duyurdu. Kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmaya karşı sürücüler de uyarıldı.

Öte yandan Valilik tarafından motorsiklet ve motokuryelerin de tedbir amaçlı sokağa çıkması yasaklandı.