Aydın'da kent genelinde operasyon: 30 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışmada; Kuşadası ilçesinde bir grup kaçak göçmenin denizden Yunanistan geçiş yapacakları tespit edildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, dün lastik bottaki 30 kaçak göçmen ile organizatör M.G. ve R.H.'yi yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #aydın #Yunanistan
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