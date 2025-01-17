Aydın'da kent genelinde operasyon: 30 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Aydın'da kent genelinde operasyon: 30 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:02

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışmada; Kuşadası ilçesinde bir grup kaçak göçmenin denizden Yunanistan geçiş yapacakları tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, dün lastik bottaki 30 kaçak göçmen ile organizatör M.G. ve R.H.'yi yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #aydın #Yunanistan

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