Çanakkale'de korku dolu anlar... Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı: Bir kişiyi yaraladı!

Çanakkale'de, bir evin balkonundan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sokaktaki kişi yaralandı. Polisin, balkonda elinde tüfekle bekleyen şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

Çanakkale'de korku dolu anlar... Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı: Bir kişiyi yaraladı!
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:57

Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta saat 14.00'te apartman dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı.

Balkondaki kişi, elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

BİR KİŞİ YARALANDI

Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şüphelinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu sokaktaki bir kişi yaralandı.

Vücuduna isabet eden saçmalarla kaldırıma yığılan yaralının hastaneye kaldırılabilmesi için polis ve sağlık ekiplerinin şüpheliyi silahı bırakması için ikna çalışması sürüyor. 


Etiketler: #çanakkale #Balkon

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