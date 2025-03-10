Çanakkale'de korku dolu anlar... Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı: Bir kişiyi yaraladı!
Çanakkale'de, bir evin balkonundan av tüfeğiyle açılan ateş sonucu sokaktaki kişi yaralandı. Polisin, balkonda elinde tüfekle bekleyen şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.
Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta saat 14.00'te apartman dairesinin balkonuna elinde av tüfeğiyle çıkan kişiyi görenler, ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı.
Balkondaki kişi, elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.
BİR KİŞİ YARALANDI
Polisin ikna çabaları sürerken, balkondaki şüphelinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu sokaktaki bir kişi yaralandı.
Vücuduna isabet eden saçmalarla kaldırıma yığılan yaralının hastaneye kaldırılabilmesi için polis ve sağlık ekiplerinin şüpheliyi silahı bırakması için ikna çalışması sürüyor.
Etiketler: #çanakkale #Balkon
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- BM’den Suriye için alarm!
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!