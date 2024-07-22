Çanakkale’de korkutan deprem: Evlerde çatlak oluştu
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Çanakkale’nin Ezine ilçesinde saat 17.39’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi derinliği ise 10.23 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem sonrası bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldi.
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