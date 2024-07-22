Son dakika... Çanakkale'de deprem! İzmir, Balıkesir ve çevre illerden hissedildi: Yerlikaya'dan açıklama geldi
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Çanakkale Ezine açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.39'da Çanakkale Ezine açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 10.23 kilometre olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ezine (Çanakkale)
Tarih:2024-07-22
Saat:17:39:22 TSİ
Enlem:39.68667 N
Boylam:26.3875 E
Derinlik:10.23 km
Detay:https://t.co/Xh4c4bNQ6t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, özellikle İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.
KANDİLLİ 4.9 DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 12.9 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 22, 2024
BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) https://t.co/gAGGXdjIeX
22.07.2024, 17:39:22 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 12.9 km#Kandilli
YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Çanakkale Ezine’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. "
Çanakkale Ezine’de 4??,7?? büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2024
Gelişmeleri yakından takip… pic.twitter.com/wdmmC89kJC
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- İşte son anket sonuçları...
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Aşırı sıcaklar camını çatlattı: Seyir terası kapandı!
- ‘Bu akrabalarımızı kayıracaksınız’