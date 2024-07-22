Son dakika... Çanakkale'de deprem! İzmir, Balıkesir ve çevre illerden hissedildi: Yerlikaya'dan açıklama geldi

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Çanakkale Ezine açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya depreme ilişkin olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:46
Son dakika... Çanakkale'de deprem! İzmir, Balıkesir ve çevre illerden hissedildi: Yerlikaya'dan açıklama geldi
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.39'da Çanakkale Ezine açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 10.23 kilometre olarak duyuruldu.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, özellikle İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ 4.9 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 12.9 kilometre olarak kaydedildi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Çanakkale Ezine’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.  An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. 

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. "


AFAD son depremler haberleri 6 Şubat depremleri haberleri 6 Şubat depremi haberleri artçı deprem haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Naci Görür'den 'Adana depremi' açıklaması: Daha önce de uyarmıştı...

Naci Görür'den 'Adana depremi' açıklaması: Daha önce de uyarmıştı...
7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi: 'Deprem beklerken unutuluyor'

7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi: 'Deprem beklerken unutuluyor'
Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler