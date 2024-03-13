Çanakkale'de korkutan hortum: Cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:36
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu.

Yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.

Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.


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