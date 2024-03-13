Çanakkale'de korkutan hortum: Cep telefonu kamerası ile görüntülendi
Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu.
Yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.
Ayrıca kentte etkili olan dolu yağışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.
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