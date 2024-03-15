Çanakkale'de mülteci teknesi battı... Vali'den ilk açıklama!

Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun battı. Vali İlhami Aktaş, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve devam ettiğini aktardı.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:59
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Çanakkale açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Eceabat açıklarında batan bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, AFAD, Jandarma ve AKUT'un da destek verdiği belirtildi.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı ilk açıklamada, kaçak göçmenleri taşıyan botun battığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve devam ettiğini bildirdi.


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