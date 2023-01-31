Çanakkale'de Osmanlı dönemi madalyaları ele geçirildi: 2 gözaltı
Çanakkale'de, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki operasyonlarda, Osmanlı dönemi madalyaları ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, M.G.'nin belirlenen adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda Osmanlı Mecidi Şems Madalya, Osmanlı Mecidi Nişanı Yeni Madalya, Osmanlı Gümüş Kılıçlı Liyakat Madalyası, Osmanlı Gümüş Liyakat Madalyası ele geçirildi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Ekipler, B.I.'nın işyeri ile evine yaptığı baskınlarda ise üzerinde figürler bulunan 120 sikke, tarihi eser olduğu düşünülen 112 metal obje, Çanakkale Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 12 boş kovan ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.G ve B.I., haklarında adli işlem yapılırken, savcılıkça serbest bırakıldı.
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