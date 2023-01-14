Önce Osmanlı Ülkü Ocakları Başkanı, sonra kardeşi: Engelli yurttaşı da dolandırdılar

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:20

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:33

Daha önce, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş hakkında, ‘organize suç örgütü kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu’ işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

BirGün’de yer alan haberde, suç duyurusuna konu iddiaya göre Başdaş, beraberindeki iki kişi ile birlikte 84 yaşındaki A.İ. isimli kadının imzasını taklit ederek yüksek bedelli senetler düzenlemiş ve yaşlı kadına yönelik icra takibi başlatılmıştı.

Ankara’da yaşayan 84 yaşındaki A.İ, Başdaş’ın da aralarında olduğu üç kişi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıkmıştı.

Suç duyurusunda, evde sağlık bakım hizmeti ile yaşamını sürdüren yaşlı kadın adına, 2019 yılından beri çeşitli kişiler tarafından sahte imza ile senetler düzenlendiği belirtilmişti. 7 Haziran 2021 vadeli 21 milyon 800 bin TL bedelli senet üzerindeki imzanın yaşlı kadına ait olmadığına yönelik uzman raporu da suç duyurusu evrakları arasına eklenmişti.

DOLANDIRICILIKTAN BİR SUÇ DUYURUSU DA KARDEŞİNE

Cumhuriyet’in mağdur avukatı Behzat Küle'den edindiği bilgiye göre, Turgut Başdaş’ın kardeşi Mustafa Başdaş hakkında da ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mustafa Başdaş’ın, ağabeyi Turgut Başdaş ve Osmanlı Ülkü Ocakları’nın adını kullanarak yurttaşların güvenini kazandığı ve farklı meblağlarda paraları hesabına atarak borcunu ödemediği öne sürülmüştü.

Mustafa Başdaş’ın ayrıca 20’ye yakın yurttaşı dolandırdığı da iddia edilmiş, söz konusu federasyonla ve toplanan bağışlar ilgili de araştırılması talebinde bulunulmuştu.

DOLANDIRICILIK TAM GAZ DEVAM

Cumhuriyet’e ulaşan ve Başdaş kardeşlerle olan mesajlaşmaları ve dekontları paylaşan engelli bir yurttaş R.Ş., 80 bin TL dolandırıldığını anlattı. R.Ş., engelli olmasından ötürü zor durumda kaldığını söyledi.

Ankara'da yaşayan ve savcılığa şikayette bulunan R.Ş., evinden dışarı çıkamadığı ve masrafları karşılamayacağı için avukat tutum dava açamadığını belirtti.

Başdaş kardeşlerin sosyal medya hesaplarından AKP’li siyasilerle görüntüleri olduğu görülmüş ve dolandırıldıklarını iddia eden yurttaşlar, Başdaş kardeşlerin AKP’lilerle görüntü paylaşarak bu dolandırıcılığı sürdürdüklerini belirtmişti.

Turgut Başdaş’ın geçen yıl, daha önce ismi birlikte dolandırıcılık yaptıkları iddiasına karışan Yamin Canoğlu’nu bacağından vurduğu ortaya çıkmıştı. Canoğlu’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Başdaş ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.