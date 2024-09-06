Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu (35) olay yerinde, annesi Gülten Yalçıntepe (60) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 09:51
Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Feci kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bayramiç-Ezine Karayolu üzerinde meydana geldi.

Bayramiç’ten Ezine’ye seyir halinde olan Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki 17 HJ 701 plakalı otomobil Kızılköy mevkiinde nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sulama kanalı üzerinden geçen otomobil mısır tarlasına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Ünzile Alacaoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Gülten Yalçıntepe ise ağır yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülten Yalçıntepe hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #çanakkale

İlgili Haberler

Çanakkale'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 tutuklama

Çanakkale'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 tutuklama
Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen kuru yük gemisi arıza yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler